Cem Belevi, Demirören Medya'nın çağrısını milyonlara ulaştıracak
Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Cem Belevi olacak.
26.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:36
Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Cem Belevi olacak. Türkiye'nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya'nın başlattığı '#EvdeKal#MuzikleKal' projesi kapsamında Cem Belevi hayranlarıyla buluşacak. Genç müzisyen, 26 Mart Perşembe günü 21.05'te Instagram hesabından(@cembelevi) canlı yayınla mini bir konser verecek. Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Cem Belevi, en sevilen şarkılarını kendi evinde hayranları için seslendirecek ve 'evde kal' çağrısı yapacak.
- Belevi
Ünlü müzisyen bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.
- Belevi
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Kaynak: DHA