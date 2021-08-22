Cem Bağcı: "Pozisyonları sonuçlandıramadık"

Ümraniyespor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor'da Teknik Direktör Cem Bağcı maçın ardından konuştu.

Ümraniyespor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor'da Teknik Direktör Cem Bağcı maçın ardından konuştu. Özellikle ikinci yarıda tempo yakaladıklarını söyleyen Bağcı, "Pozisyonları sonuçlandıramadık" dedi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan İstanbulspor'da Teknik Direktör Cem Bağcı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk yarıya durağan başladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Bağcı, "İlk yarıya durağan başladı. Maç öncesinde hedeflediğimiz oyunu sahaya veremedik. 19. dakikada Ümraniyespor, şanslı bir pozisyonla öne geçti. Devre arasının ardından takıma ne istediğimiz söyledik ve daha tempolu bir ikinci yarı oynadık. Pozisyonlara girdik ama maalesef sonuçlandıramadık, golü bulamadık. Maç bizim elimizdeyken ikinci golü yedik. 2-0'dan sonra maalesef geri dönüş olmadı" dedi.

Maçın başında oyuncularına uzun top oynamaları nedeniyle gösterdiği tepki hakkında da konuşan Bağcı, "Ümraniyespor'un uzun toplarda iyi ve diri olduğunu biliyorduk. Oradaki tepkim, ilk topun uzun oynanmasıydı. Anlık olarak o pozisyona kızmıştım" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı