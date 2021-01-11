Cem Avşar kimdir? Cem Avşar görevi nedir? Cem Avşar kaç yaşında, nereli?

DEVA Partisi ile gündeme gelen isimlerden biri olan Cem Avşar hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Cem Avşar kimdir? Cem Avşar görevi nedir? Cem Avşar kaç yaşında, nereli?

DEVA Partisi'nde belirlenen A Takımı sonrası, bazı isimler gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Cem Avşar oldu. Peki, Cem Avşar kimdir?

CEM AVŞAR KİMDİR?

1988 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdu. Aslen Malatyalıdır.

Lisans öğrenimini Berlin ve Cambridge Anglia Ruskin University'de ekonomi üzerine tamamladı.

İş insanı. Yurtiçi ve yurtdışında inşaat ve turizm üzerine faaliyet göstemektedir.

2019 yılından bu yana Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.