Cem Adrian konserine büyük ilgi
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Cem Adrian konserine büyük ilgi

Cem Adrian konserine büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Dünya Motokros Şampiyonasının festival bölümünde Afyonkarahisar'da ünlü sanatçılar sahne almaya devam ederken, etkinlikler kapsamında Ufuk Beydemir daha sonra ise Cem Adrian sahne aldı.

Dünya Motokros Şampiyonasının festival bölümünde Afyonkarahisar'da ünlü sanatçılar sahne almaya devam ederken, etkinlikler kapsamında Ufuk Beydemir daha sonra ise Cem Adrian sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest'te coşku doruğa ulaştı. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Afyonkarahisar birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. MXGP etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Necati ve Saykolar ile Mustafa Ceceli konserleri ile kapılarını Afyonkarahisarlılar'a açan Motofest'in ikinci gününde önce Ufuk Beydemir daha sonra ise Cem Adrian sahne aldı. Performanslarıyla Afyonkarahisarlılar'dan tam not alan ünlü sanatçılar, seslendirdikleri parçalarla alanı hınç hınç dolduranlardan gençlerden tam not aldı. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Ufuk Beydemir ve Cem Adrian Afyonkarahisar'da konser vermekten büyük keyif aldıklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Cem Adrian konserine büyük ilgi
Cem Adrian konserine büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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