Cem Adrian kimdir? Cem Adrian Hayatı ve biyografisi!
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Cem Adrian kimdir? Cem Adrian Hayatı ve biyografisi!

Müzik dünyasının tanınan isimlerine Cem Adrian hayatı ve biyografisi ile merkat ediliyor. Peki, Cem Adrian kimdir? Cem Adrian kaç yaşında, nereli?

Cem Adrian kimdir? Cem Adrian Hayatı ve biyografisi!
22.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:32

Müzisyen, besteci ve yapımcı unvanalrı ile müzik dünyasının farklı alanlarında dikkat çeken Ce Adrian, vatandaşların beğenisini topluyor. Peki, Cem Adrian kimdir? İşte, Cem Adrian Hayatı ve biyografisi!

CEM ADRİAN KİMDİR?

Cem Adrian, müzisyen, besteci ve yapımcı. Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğine sahiptir.

30 Kasım 1980 tarihinde Edirne'de doğdu. Yugoslav kökenli bir ailenin ikinci çocuğudur.

Ortaokul sıralarında müzikle ilgilenmeye başlayan Adrian, ilk bestelerini de bu yıllarda yaptı. 12 yaşından itibaren Edirne'de radyoculuk yapmaya başladı ve bu işi yaklaşık on yıl boyunca belirli aralıklarla devam ettirdi.

Radyoculuk Cem Adrian'ın müzik hayatına girmesinde büyük bir öneme sahiptir. Adrian, ilk albümünde yer alan iki şarkının dışında bütün kayıtlarını çalıştığı radyonun stüdyosunda kaydetti.

Müzik piyasasına giriş yapabilmek adına İstanbul'a gelen Cem Adrian, 2003 yılında Serkan ve Efkan Erdal ile birlikte kurdukları "Mystika" adlı etnik müzik grubunda solist ve dansçı olarak çeşitli mekanlarda sahne aldı.

2004 yılında, bir kafede çalıştığı sırada, Fazıl Say'ın bir arkadaşı ile tanışma fırsatı yakaladı ve pek çok enstrüman sesini kendi sesiyle taklit ederek hazırladığı demosunu Fazıl Say'a ulaştırdı. Say, Cem Adrian'ın sesini çok beğendi ve Bilkent Üniversitesi'nde özel öğrenci statüsünde eğitim alması için önayak oldu.

2005 yılının Şubat ayında, 1997 ve 2003 yılları arasında Edirne'de kaydettiği demolardan ve 2004 yılının Ekim ayında Fazıl Say ile birlikte verdiği ilk konserin kayıtlarından oluşan "Ben Bu Şarkıyı Sana yazdım" adlı albümünü çıkardı.

2006 yılının sonbaharında, yapımcılığını kendi üstlendiği ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti"yi çıkaran Adrian, bu albümde yer alan ve albümle aynı adı taşıyan şarkısında, 134 kanal vokal kaydı yaparak hiç enstrüman kullanmadı. Albümün genel yapısı, Cem Adrian'ın, bas, tenor, mezzo, soprano ve koloratur soprano seslerinin koro kayıtları üzerine döşenen elektronik altyapılar oluşturdu. Bu albüme Denizhan, Umay Umay ve Suicide vokalleri ile katkılarda bulunmuşlardır.

Cem Adrian kimdir? Cem Adrian Hayatı ve biyografisi!
Cem Adrian

CEM ADRİAN ALBÜMLERİ

Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım Albümü (2005)

Aşk Bu Gece Şehri Terketti Albümü (2006)

Essentials/ Seçkiler Albümü (2008)

Emir Albümü (2008)

Kayıp Çocuk Masalları Albümü (2010)

Siyah Bir Veda Öpücüğü Albümü (2012)

Sen Yağmurları Sevdiğinde Single (2012)

Şeker Prens Tuz Kral Albümü (2013)

Cam Havli Albümü (2014)

Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum Albümü (2014)

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