Cem Adrian'dan Denizli'de muhteşem konser
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Cem Adrian'dan Denizli'de muhteşem konser

Cem Adrian'dan Denizli'de muhteşem konser
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kendi şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarla da dinleyicileri büyüleyen Cem Adrian, Denizli halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendi şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarla da dinleyicileri büyüleyen Cem Adrian, Denizli halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Cem Adrian konserine 'Sen benim şarkılarımsın' şarkısıyla başladı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi sağlık sponsorluğunda Paügezi ve Tedra Organizasyon'un gerçekleştirdiği konserde şarkılarını seslendiren Cem Adrian uzun zamandır Denizli'ye gelmediğini ve konser için tekrar gelmek istediğini söyledi. Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserin biletleri günler öncesinden tükenen sanatçı kendi şarkılarının yanı sıra unutulmaz türkülere getirdiği özgün yorumuyla dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı. Konser sırasında Cem Adrian ışıkları kapattırarak dinleyicilerin cep telefonlarının ışığını açmasını istedi ve unutulmaz gecenin anısına dinleyicileri videoya çekti. Gecenin sonunda konser alanını dolduranlara teşekkür eden Cem Adrian "Denizli'ye gelmeyeli uzun zaman oldu. Hepinize teşekkür ederim. Güzel bir konser oldu. Umarım en kısa zamanda tekrardan sizlerle buluşuruz" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cem Adrian, Kül isimli şarkısıyla alkışlar eşliğinde konserini sonlandırdı.

Konsere gelen dinleyicilere girişte maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapan Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin ambulansı ve sağlık çalışanları da her ihtimale karşı konser alanındaydı. Gece boyunca tam donanımlı ambulansı, profesyonel sağlık çalışanları ve tecrübeli ekibi ile Özel Denizli Tekden Hastanesi personelleri gece boyunca binlerce seyircinin sağlık durumunu yakından takip etti. - DENİZLİ

Cem Adrian'dan Denizli'de muhteşem konser
Cem Adrian'dan Denizli'de muhteşem konser
Cem Adrian'dan Denizli'de muhteşem konser
Cem Adrian'dan Denizli'de muhteşem konser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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