Cem Adrian "Ben Çeşme'ciyim Ama Bodrum'a bir sempati duydum"
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Cem Adrian "Ben Çeşme'ciyim Ama Bodrum'a bir sempati duydum"

Ünlü söz yazarı ve müzisyen Cem Adrian Kurban Bayramının üçüncü gününde Bodrum Yalıkavak'taki Mücver Restaurant'ta sahne aldı.

Cem Adrian
04.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:04

Sahnesine "Sen Benim Şarkılarımsın" parçasıyla başlangıç yapan Cem Adrian " Yemekli programda hayatımın ilk konserini gerçekleştiriyorum. Hoşgeldiniz hepiniz, afiyet olsun aynı zamanda. Hiç konserimde afiyet olsun dememiştim. Öncelikle söylemek isterim ki konserimizde eğlenceli bir şarkımız yok. Genelde Bodrum geceleri biraz eğlenceli geçiyor diye duydum ben Çeşme'li olarak.Özellikle kalbinizin kırık noktalarına çok dokunacak şarkılar var. Dilerim hepimiz için çok güzel bir gece olur." sözleriyle sevilen şarkılarını söylemeye devam etti. Adrian'aMücver Restaurant'ı tıka basa dolduran misafirler eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu. Cem Adrian şarkılarının yanı sıra türkü söylemeyi de ihmal etmedi. Ünlü müzisyen "Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)", "Sarı Gelin", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Dostum Dostum" gibi türküleri seslendirerek seyircileri büyüledi. Misafirlerinin istek parçalarına da yer veren Cem Adrian gelen "Gaziantep Yolunda" sesleri üzerine "En sevdiğim türküdür biliyor musunuz?" dedi ve eseri muhteşem sesiyle okudu.

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Cem Adrian "Açıkcası biraz gerdindim konsere başlamadan önce. Çünkü hiç yemekli konser vermemiştim. Ama sizin enerjinizle çok güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Bu gece çok güzel bir konserdi benim için. İyi ki geldiniz. Ben Çeşme'ciyim, Bodrum'cu değilim ama bir sempati duymadım değil. Bir daha ki geldiğimde bir kaç gün daha kalmayı düşünüyorum. Şimdi kendi şarkılarımdan biriyle sizlere veda edeceğim. Şarkıyı şöyle bilirsiniz; genellikle Türk dizilerinde ana karakter öldüğünde çalar. 15 dizide falan başrol oyuncusu öldüğünde bu şarkı çalmıştır." sözlerini dile getirerek "Herkes Gider Mi?" şarkısını seslendirdi ve iki saatlik performansını noktaladı.

Kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin yoğun isteği üzerine bis yapan Cem Adrian "Sen Gel Diyorsun (Öf Öf), "Sarı Gelin" türkülerinitekrar seslendirdi.

Kaynak: Bültenler

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