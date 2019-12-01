Cem Adrian Almanya'da sahne aldı

01.12.2019 02:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 02:52

Şarkıcı Cem Adrian, Almanya'nın Düsseldorf kentinde konser verdi.

Düsseldorf Capitol Tiyatrosu'nda sahne alan ve aynı zamanda söz yazarı da olan Adrian, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, canlı sahne performansıyla beğeni topladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cem Adrian, konser sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: AA