Çeltikte 'Hava Vurgunu' Verimi Düşürdü

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Balıkesir'in Gönen ilçesinde 82, Manyas'ta ise 65 bin dekar araziye ekilen çeltiğin bu yıl dekar başına alınan verimi, "hava vurgunu" ve yabancı otla mücadelede başarısızlık gibi nedenlerle geçen seneye göre 650 kilogramdan 450-500 kilograma geriledi.