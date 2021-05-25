Çeltikte damlama usulüyle sulama yapacak çiftçiye tohum desteği
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Çeltikte damlama usulüyle sulama yapacak çiftçiye tohum desteği

Çeltikte damlama usulüyle sulama yapacak çiftçiye tohum desteği
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, damlama sulama taahhüdünde bulunan kırsal mahallelerdeki 7 çiftçiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 3 bin 60 kilogram "baldo" ve "efe" cinsi çeltik tohumu dağıtıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, damlama sulama taahhüdünde bulunan kırsal mahallelerdeki 7 çiftçiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 3 bin 60 kilogram "baldo" ve "efe" cinsi çeltik tohumu dağıtıldı.

İlçede, bu yıl 80 bin dekarda ekilen çeltikte, su tüketimini asgari seviyeye indirmek için damlama sulama yöntemini tercih edecek çiftçilerin, tohum bedelinin yüzde 75'i karşılanıyor.

Damlama sulama sözü veren 7 çiftçiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 3 bin 60 kilogram "baldo" ve "efe" cinsi çeltik tohum teslim edildi.

Çeltikte damlama usulüyle sulama yapacak çiftçiye tohum desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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