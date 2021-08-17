Çeltik üreticilerinin talepleri Ticaret Bakanı Muş'a iletildi
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Çeltik üreticilerinin talepleri Ticaret Bakanı Muş'a iletildi

Çeltik üreticilerinin talepleri Ticaret Bakanı Muş'a iletildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirneli çeltik üreticilerinin taleplerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ilettiklerini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirneli çeltik üreticilerinin taleplerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ilettiklerini bildirdi.

İba, Bakan Muş'un İpsala ziyaretinde Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ile çeltik üreticilerinin taleplerinin gündeme geldiği istişare toplantısı düzenlendiğini belirtti.

Toplantıya, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ve İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer'in de katıldığını aktaran İba, "Bakan Muş, çiftçilerin sorunlarına kayıtsız kalmadı. Türkiye'nin ürettiği çeltiğin iç pazara yetmesi durumunda ithalat yapılmaması ve dışarıdan çeltik getirilmesinde gümrük şartlarının daha uygun hala getirilmemesi konularında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan destek aldık. Salgın sürecinde de üretimin durmaması ve üreticilerimizin ayakta kalması adına çiftçilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

İba, Bakan Muş'un tarımla ilgili sorunları aktarmak adına kendilerine uzun zaman ayırdığını, üreticilerin dertlerini, sıkıntılarını dinlediğini bildirdi.

Geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle Türkiye'de pirinç tüketiminin azaldığını ve buna bağlı olarak üreticide kalan çeltiğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO tarafından alındığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"TMO'nun fiyat güncelleyerek alım yapmasıyla birlikte çiftçilerimiz yeni sezon için üretimine tam kapasiteyle devam etti. Yeni harman dönemiyle birlikte üretilen pirincin ülkemize yeteceğini, bu şartlarda devletimizin çeltik ithalatı yapmasına gerek duyulmayacağını ve ithal edecekler için ise gümrük vergilerinde indirim yapılmaması konularını sayın bakanımıza aktardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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