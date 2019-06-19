Çeltik tarlalarında yabancı otla mücadele başladı - EDİRNE

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticiler, ekim döneminin ardından çeltik tarlalarında yabancı otla mücadeleye başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yaptığı açıklamada, ürün kaybının önüne geçmek ve kaliteli çeltik hasadı için yabancı otla mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

Çeltik ekimini izleyen 2 haftalık sürede yabancı otla mücadele yapıldığını belirten Arabacı, "Yabancı ot, çeltikte en büyük sorunlardan biri. Çeltiği ektikten ve yeşermeye başladıktan bir süre sonra ilaçlama yapmak gerekiyor. İlaçlama yapılmazsa çeltiğin büyümesinde sorun olur ve verim düşüklüğü yaşanır. Ot mücadelesi devam ediyor. İnşallah bu yıl ot konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Edirne'nin, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 45'ine yakınını karşıladığına işaret eden Arabacı, "Çeltik bizim için çok önemli. En iyi çeltiği yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeltik tarlalarında yabancı otla mücadelenin bu ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA