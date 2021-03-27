Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak
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Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çeltik sulama kanallarının temizliğinin 15 gün içerisinde bitirilmiş olacağını söyledi.

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çeltik sulama kanallarının temizliğinin 15 gün içerisinde bitirilmiş olacağını söyledi.

Kaymakam Deniz Pişkin Tosya ilçesinde çeltik üretimi yapılan köylerde devam eden kanal temizliği çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla köyleri ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin kanal temizliğinin 15 gün içinde bitirileceğine vurgu yaptı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "İlçemizdeki çeltik üretimini arttırmak, üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla çeltik tarlalarındaki toprak sulama kanallarının temizliğini her yıl olduğu gibi bu yıl da Kaymakamlık olarak çiftçilerimiz yararına biz yapıyoruz.Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği iş makineleriyle yürüttüğümüz temizleme çalışmalarını yerinde görmek için bugün Sofular ve Çevlik köylerimizi ziyaret ettik. Çalışmalar neticesinde çeltik üretimi yapan 15 köyümüze ait 45 km'lik sulama kanallarının temizliğini 15 gün içerisinde bitirmiş olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Kaymakam Deniz Pişkin daha sonra çarşı-pazar ve işyerlerine yönelik pandemi denetimleri kapsamında hayvan pazarında incelemeler yaptı. İlçede Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül ile birlikte pandemi denetimi yapan Kaymakam Deniz Pişkin maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak pazarda el hijyenine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. - KASTAMONU

Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak
Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak
Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak
Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak
Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:08:07. #1.14#
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