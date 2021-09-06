Çeltik fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeltik fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü

Çeltik fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Ekonomi

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çeltik fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çeltik fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Trakya bölgesinin ardından en çok çeltik üretiminin Samsun'da yapıldığını hatırlattı.

Son 15 yılda Samsun'da çeltik üretim alanları artarken verimde de büyük değişimlerin yaşandığını ifade eden Tütüncü, "2020 yılı verilerine göre Samsun çeltik üretiminde Türkiye'de üretim yapan 27 il arasında Edirne'nin ardından 2'nci sırada yer almaktadır. Samsun'un 8 ilçesinde çeltik üretimi yapılmaktadır. Üretimin yüzde 73,13'ü Bafra'da gerçekleştirilmektedir. Bafra çeltik üretim alanları arasında Edirne'nin İpsala ilçesinin ardından 2'nci sırada gelmekte olup Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 11'ini karşılamaktadır. Samsun'da Bafra'yı 15 bin ton ile Alaçam ve 10 bin ton ile Terme takip etmektedir. En yüksek verim değerlerine de Alaçam ve Bafra'da ulaşılmaktadır." dedi.

Samsun'un çeltik üretim potansiyeli yönünden özellikle de arazi varlığı, su kaynakları, iklim, dekara verim, karlılık durumu ve pirinç piyasası açısından en şanslı illerin başında geldiğini vurgulayan Tütüncü, "Çeltik çiftçilerimiz için önemli bir geçim kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çeltik fiyatlarını ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulaması bizleri sevindirdi. Fiyatı gayet olumlu bulduk. Bu fiyat çeltik fiyatıdır, pirinç olarak baktığımızda en az ton başına 6 bin 500 ile 7 bin lira olur. Bu da fena bir fiyat değil, yüz güldürücü bir fiyattır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı raflarda yerini aldı! İşte satış fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı raflarda yerini aldı! İşte satış fiyatı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Hande Erçel Ferhan Şensoy Melisa Şenolsun Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Cristiano Umut Meraş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çeltik fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 21:29:27. #1.15#

title