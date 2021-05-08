Çeltik fark ödemesi ile organik ve iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
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Çeltik fark ödemesi ile organik ve iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Çeltik fark ödemesi ile organik ve iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Çeltik fark ödemesi ile organik ve iyi tarım uygulamaları desteklerine ilişkin son başvuru tarihlerinde uzatmaya gidildi.

Çeltik fark ödemesi ile organik ve iyi tarım uygulamaları desteklerine ilişkin son başvuru tarihlerinde uzatmaya gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin çeltik alımına temmuz sonuna kadar devam etme kararı üzerine, çeltik fark ödemesi başvuru süresi için belgelerin teslim tarihi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çiftçilerden gelen talep ve saha denetimi ile kontrollerde aksaklık yaşanmaması için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklerinde son başvuru tarihi 28 Mayıs oldu.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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