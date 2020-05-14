"Çeltik diyarı" Edirne'de ekim başladı
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"Çeltik diyarı" Edirne'de ekim başladı

Edirne'de üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak anılan çeltikte, ekim mesaisi başladı.

'Çeltik diyarı' Edirne'de ekim başladı
14.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:01

Edirne'de üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak anılan çeltikte, ekim mesaisi başladı.

Ekim öncesi, tarlalarını büyük bir titizlikle hazırlayan üreticiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor. Çeltik ekim mesaisinin, toprağın tavı ve hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Türkiye'de pirinç ihtiyacının yarısından fazlası Trakya'dan, bunun da büyük bölümü Edirne'den karşılanıyor. Geçen yıl Edirne'de 512 bin 612 dönüm, Tekirdağ'da 47 bin 93 dönüm ve Kırklareli'nde 21 bin 93 dönüm araziye çeltik ekildi. Bu alanlarda Edirne'de 431 bin 568 ton, Tekirdağ'da 38 bin 444 ton ve Kırklareli'nde 17 bin 745 ton çeltik üretildi.

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde üretici Serdar Kızanlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu çeltik mesaisinin başladığını söyledi. Bazı çiftçilerin ekim için hazırlık yaptığını, bazılarının ise "beyaz altın"ı toprakla buluşturduğunu belirten Kızanlık, "Salgına karşı önlemlerimizi aldık, maskemizi takıyoruz. Salgın olmasına rağmen üretime devam ediyoruz. Çeltik bizim için önemli bir ürün. Ekimlerin tüm çiftçilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

'Çeltik diyarı' Edirne'de ekim başladı

Kaynak: AA

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