Çeltik alanları ZİHA ile ilaçlanıyor Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA)...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile çeltik tarlaları ilaçlanacak.

TARNET AŞ Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge ekipleri ile TAGEM Genel Müdürlüğüne bağlı enstitü müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülecek projenin Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan çeltik tarlalarında tanıtımı gerçekleştirildi.

Üreticiye 60 milyon tasarruf sağlayacak

Tanıtım toplantısına katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çeltik tarlalarını üreticilerin traktörle ilaçladığını ve bu nedenle yüzde 5 civarında ürün kaybı yaşadıklarını anlattı.

ZİHA ile yapılan ilaçlamada arazide zayi olmadığına işaret eden Poyraz, "ZİHA ile zirai ilaç kullanımı yarı yarıya azalıyor. Bu çiftçilerimiz açısından giderlerin azalması anlamına geliyor. Önemli bir kısmı yurt dışından ithal edilen zirai ilaç girdilerinin önemli ölçüde ithalatın azalması anlamına geliyor. Bir taraftan insan sağlığı, bir taraftan ekonomik kazanımlar, bir taraftan zaman kazanımı anlamında ülkemiz açısından ciddi bir kazanç. Ekonomik açısından baktığımız zaman Türkiye'deki tüm çeltik tarlalarının ZİHA ile ilaçlanması durumunda 60 milyon lira civarında tasarruf etme imkanı ortaya çıkıyor." dedi.

"13 adet drone alıp, çeltik alanlarına yakın kooperatiflerimize vereceğiz"

Poyraz, tarımsal diğer ürünlerde de ilaçlama yapmayı planladıklarını belirterek, şöyle devam etti.

"Sadece ilaçlama değil, bitki besleme, gübreleme ve tohumlamayı da ZİHA ile yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmaları da Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile bu aşamaya geldik. Önümüzdeki dönemde de Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ile 13 adet drone alıp, çeltik alanlarına yakın kooperatiflerimize vereceğiz. Böylelikle çiftçimizin hizmetine sunmuş olacağız."

"Her vatandaşın evinde nasıl traktör varsa ZİHA'lardan birer tane evlerinde olacak"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ise, insansız hava araçlarının dünyada değişik şekillerde kullanıldığını ve Türkiye'nin insansız hava araçlarını tarımsal alanda kullanmak için çok sayıda çalışma yaptıklarını kaydetti.

ZİHA'nın az ilaç, az su kullanacağını ve insan gücünü minimum seviyeye düşüreceğine dikkat çeken Kayacan, "ZİHA ile istenilen kodlarda ilaçlama yaparak zamandan tasarruf edilerek güzel bir sonucu görmüş olduk. Dünya artık robot teknolojine dönüyor. Robot teknolojili ile ilgili çalışmalara her geçen gün daha çok zaman harcanıyor. Türkiye olarak bizde en fazla Ar-Ge yapan kuruluş olduğumuz için TARNET A.Ş. ile bu projeyi birlikte yürüttük. Bu başlangıç aslında önümüzdeki süreçte yeni versiyonları çıkacak. Sadece ilaç atan değil, arazide hastalıkları, zararlıları ve sınırları tespit etmeye kadar bir çok alanda kullanıyorduk. Şimdi bunu ilaç atan önümüzdeki süreçte gübre atan haline getireceğiz. Bundan 3 veya 5 yıl içinde her vatandaşın evinde nasıl traktör varsa ZİHA'lardan birer tane evlerinde olacak.O noktaya doğru gidiyoruz, çünkü teknoloji gelişiyor, bizim de o teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Tarım girdileri her geçen gün artıyor, maliyetleri düşürmek için bu tip insansız hava araçlarını kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Yeni otonom sistemler ile Türk çiftçisini bir kaç level atlamasını sağlayacağız."

Kayacan, Türkiye'nin savunma sanayisinde SİHA'larla çok büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizde çok iddialı şekilde diyorum ki, ZİHA'larla çok daha güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. TAGEM olarak otonom sistemlere ilgimiz çok fazla. 2020 yılında inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağımız kendi yürüyen çaba otonom makinalarını ve değişik ilaçlama makinaları da kamuoyuna duyuracağız. 2021 yılında bunun devam gelecek. Şuanda tasarladığımız 10 civarında otonom sistemle robot var. Bunları da inşallah önümüzdeki günlerde Türk çiftçisi ve tarımı ile paylaşacağız. Teknolojiyi kullanan başarılı olacak. Önümüzdeki süreçte üreticilerimiz bizi takip etsin. Türk çiftçisinin ve tarımının hizmetine yeni tarım makinaları sunacağız. Tabiri caizse Türk çiftçisini bir kaç level atlamasını sağlayacağız."

Yüzde 30 ila 40 arasında tasarruf oldu

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da, TARGET olarak 2 aydır Samsun'da ZİHA ile Ar-GE çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayarak, "Daha önce yaptığımız teorik çalışmaları Samsun'da pratiğe dönüştürdük. Farklı kalibrasyonlar denedik, farklı ilaçları burada deneme fırsatı bulduk. Şuan itibariyle ZİHA'larla ciddi bir avantaj sağlamış durumdayız, özellikle konvansiyonel yöntemlere göre. İnsan sağlığı tarafından ciddi bir avantaj söz konusu. Çeltik el ile veya traktörle ilaçlanmaktadır. Bu da insan sağlığına ciddi bir şeklide zarar veriyor. ZİHA ile ilaçladığımızda gördük ki ciddi anlamda ilaçta tasarruf söz konusu oldu.Yüzde 30 ila 40 gibi tasarruf söz konusu oldu. Yakın zamanda bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA