HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çeltik alanları ZİHA ile ilaçlanıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA)...

Çeltik alanları ZİHA ile ilaçlanıyor
13.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:28

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile çeltik tarlalarının ilaçlanmasına başlandı.

TARNET AŞ Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge ekipleri ile TAGEM'e bağlı enstitü müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülecek projenin Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan çeltik tarlalarında tanıtımı gerçekleştirildi.

Üreticiye 60 milyon tasarruf sağlayacak

Tanıtım toplantısına katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çeltik tarlalarını üreticilerin traktörle ilaçladığını ve bu nedenle yüzde 5 civarında ürün kaybı yaşadıklarını anlattı.

ZİHA ile yapılan ilaçlamada ürünlerin zayi olmadığına işaret eden Poyraz, "ZİHA ile zirai ilaç kullanımı yarı yarıya azalıyor. Bu çiftçilerimiz açısından giderlerin azalması anlamına geliyor. Bu, önemli bir kısmı ithal edilen zirai ilaç girdilerinin azalması anlamına geliyor. Bir taraftan insan sağlığı, bir taraftan ekonomik kazanımlar, bir taraftan zaman kazanımı anlamında ülkemiz açısından ciddi bir kazanç. Ekonomik açıdan baktığımız zaman Türkiye'deki tüm çeltik tarlalarının ZİHA ile ilaçlanması durumunda 60 milyon lira civarında tasarruf etme imkanı ortaya çıkıyor." dedi.

"13 drone alıp, çeltik alanlarına yakın kooperatiflerimize vereceğiz"

Poyraz, tarımsal diğer ürünlerde de ilaçlama yapmayı planladıklarını belirterek, şöyle devam etti.

"Sadece ilaçlama değil, bitki besleme, gübreleme ve tohumlamayı da ZİHA ile yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmaları da Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile bu aşamaya geldik. Önümüzdeki dönemde de Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ile 13 drone alıp, çeltik alanlarına yakın kooperatiflerimize vereceğiz. Böylelikle çiftçimizin hizmetine sunmuş olacağız."

"Her vatandaşın evinde nasıl traktör varsa ZİHA da olacak"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ise insansız hava araçlarının dünyada değişik şekillerde kullanıldığını ve Türkiye'nin insansız hava araçlarını tarımsal alanda kullanmak için çok sayıda çalışma yaptıklarını kaydetti.

ZİHA'nın az ilaç, az su kullanacağını ve insan gücünü minimum seviyeye düşüreceğine dikkati çeken Kayacan, şöyle konuştu:

"ZİHA ile istenilen kodlarda ilaçlama yaparak zamandan tasarruf edilerek güzel bir sonucu görmüş olduk. Dünya artık robot teknolojisine dönüyor. Robot teknolojileri ile ilgili çalışmalara her geçen gün daha çok zaman harcanıyor. Türkiye olarak biz de en fazla Ar-Ge yapan kuruluş olduğumuz için TARNET AŞ ile bu projeyi birlikte yürüttük. Bu başlangıç aslında önümüzdeki süreçte yeni versiyonları çıkacak. Sadece ilaç atan değil, arazide hastalıkları, zararlıları ve sınırları tespit etmeye kadar bir çok alanda kullanıyorduk. Şimdi bunu ilaç atan önümüzdeki süreçte gübre atan haline getireceğiz. Bundan 3 veya 5 yıl içinde her vatandaşın evinde nasıl traktör varsa ZİHA'lardan birer tane evlerinde olacak.O noktaya doğru gidiyoruz, çünkü teknoloji gelişiyor, bizim de o teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Tarım girdileri her geçen gün artıyor, maliyetleri düşürmek için bu tip insansız hava araçlarını kullanmamız gerekiyor."

"Yeni otonom sistemler ile Türk çiftçisinin birkaç level atlamasını sağlayacağız."

Kayacan, Türkiye'nin savunma sanayisinde SİHA'larla çok büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ZİHA'larla çok daha güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. TAGEM olarak otonom sistemlere ilgimiz çok fazla. 2020 yılında inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağımız kendi yürüyen çapa otonom makinalarını ve değişik ilaçlama makinalarını da kamuoyuna duyuracağız. 2021 yılında bunun devam gelecek. Şu anda tasarladığımız 10 civarında otonom sistemle robot var. Bunları da inşallah önümüzdeki günlerde Türk çiftçisi ve tarımı ile paylaşacağız. Teknolojiyi kullanan başarılı olacak. Önümüzdeki süreçte üreticilerimiz bizi takip etsin. Türk çiftçisinin ve tarımının hizmetine yeni tarım makinaları sunacağız. Tabiri caizse Türk çiftçisinin birkaç level atlamasını sağlayacağız."

Yüzde 30 ila 40 arasında tasarruf oldu

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da 2 aydır Samsun'da ZİHA ile Ar-Ge çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Daha önce yaptığımız teorik çalışmaları Samsun'da pratiğe dönüştürdük. Farklı kalibrasyonlar denedik, farklı ilaçları burada deneme fırsatı bulduk. Şu an itibarıyla ZİHA'larla ciddi bir avantaj sağlamış durumdayız, özellikle konvansiyonel yöntemlere göre. İnsan sağlığı tarafından ciddi bir avantaj söz konusu. Çeltik el ile veya traktörle ilaçlanmaktadır. Bu da insan sağlığına ciddi bir şeklide zarar veriyor. ZİHA ile ilaçladığımızda gördük ki ciddi anlamda ilaçta tasarruf söz konusu oldu.Yüzde 30 ila 40 gibi tasarruf söz konusu oldu. Yakın zamanda bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama Güncel
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi Politika
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 3. Sayfa
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Murat Kurum Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Kemal Sunal Aybüke Pusat
Spor Jailson Tamer Tuna Fatih Terim Ali Palabıyık Henry Onyekuru
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Çeltik alanları ZİHA ile ilaçlanıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 15:35:58. #1.15#
title