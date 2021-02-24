Celtic Teknik Direktörü Lennon, istifa etti
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Celtic Teknik Direktörü Lennon, istifa etti

24.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:57
Celtic Teknik Direktörü Lennon, istifa etti

İskoçya Premier Lig ekibi Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon, istifa etti.

İskoçya Premier Lig ekibi Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon, istifa etti.

Geçen sezon Celtic'i lig, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Lennon, bu yıl ligin zirvesindeki Rangers'ın 18 puan gerisine düşmeleri sonrası görevini bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adamla yolların ayrıldığı ve yardımcı antrenör John Kennedy'nin geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi.

2010-2014 yıllarından sonra 2019'da ikinci kez Celtic'in teknik direktörlüğüne getirilen Lennon, kariyerinde Bolton Wanderers ve Hibernian kulüplerini de çalıştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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