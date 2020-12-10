Celtic-Lille maçı kaç kaç bitti? Celtic-Lille canlı izle!
10.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:32
UEFA Avrupa Ligi hafta maçında Celtic, evinde Lille ağırlıyor. Celtic-Lille maçı kaç kaç bitti? Celtic-Lille canlı izle! Maçtan dakikalar nelerdir?
UEFA Avrupa Ligi hafta maçında Celtic, evinde Lille ağırlıyor. Celtic-Lille maçı kaç kaç bitti?Celtic-Lille maçı kaç kaç bitti? Celtic-Lille maçından dakikalar nelerdir? Celtic-Lille canlı izle! İşte detaylar haberimizde...
CELTİC-LİLLEMAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Avrupa Ligi Celtic-Lille arasındaki maç oynandığı zaman sonucunu buradan takip edebilirsiniz.
CELTİC-LİLLENE ZAMAN, HANGİ KANALDA, NEREDE OYNANACAK?
Celtic-Lille Maçı 10 Aralık Perşembe günü, saat23:00'de Celtic Park, Glasgow'da oynanacak.
CELTİC-LİLLEMAÇINDAN DAKİKALAR
Maç oynandığı zaman buradan takip edebilirsiniz.