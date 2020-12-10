Celtic - Lille Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Celtic - Lille Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

10.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:01
Celtic - Lille Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Celtic - Lille Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Celtic - Lille maçıdır. Peki Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

CELTİC - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Celtic - Lille maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

CELTİC - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Celtic - Lille maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

CELTİC - LİLLE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Celtic Park, Glasgow'da oynanacak.

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