Celtic - AC Milan UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Celtic - AC Milan maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Celtic - AC Milan arasındaki maçtır. Peki Celtic - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

CELTİC - AC MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Celtic - AC Milan UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

CELTİC - AC MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Celtic - AC Milan maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacaktır.

CELTİC - AC MİLAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Celtic Park, Glasgow'da oynanacak.