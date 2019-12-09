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Celta Vigo, Leganes'e deplasmanda yenildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de oynadığı Celta Vigo, deplasmanda Leganes'e 3-2 mağlup oldu.

09.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:06
Celta Vigo, Leganes'e deplasmanda yenildi

1. Ligi'nin 16. haftasında Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de oynadığı , deplasmanda Leganes'e 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi takım, Oscar Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 39) ve Kevin Rodrigues (Dk. 55) ile 3-0 öne geçerken, Celta'nın Nestor Araujo (Dk. 64) ve İago Aspas'ın (Dk. 81) golleriyle farkı azaltması sonucu değiştirmedi.

Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia, son 5 haftadır yedek bekleyen Okay Yokuşlu'ya Leganes maçında ilk 11'de şans verdi. Maçın sonuna kadar oyunda kalan Okay, 30. dakikada sarı kart gördü.

Celta'da fazla forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

La Liga'da 16. hafta sonunda Celta Vigo 13 puanla düşme hattının olduğu 18. sırada kaldı. Leganes ise 9 puanla 19. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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