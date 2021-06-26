Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı

Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım ve Samsunspor'un eski yıldız futbolcusu Celil Sağır, futbol akademisi açtı.

A Milli Takım ve Samsunspor'un eski yıldız futbolcusu Celil Sağır, futbol akademisi açtı.

Celil Sağır Futbol Akademisi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Canik ilçesinde 4 dönüm üzerine kurulan tesiste sosyal donatı alanlarının yanı sıra 1 büyük suni çim saha, 1 çim saha ve 1 de kum saha bulunuyor. Celil Sağır ile birlikte 4 antrenörün daha 4-14 yaş grubundaki çocuklara futbol eğitiminin verileceği akademide, yetenekli olan sporcular akademi bünyesindeki 1919 FK takımında müsabakalara çıkıp, rekabet ortamına girecekler.

"15 YILDIR AKADEMİ KURMAYI HAYAL EDİYORDUM"

Futbolu bıraktığı günden bu yana akademi kurup, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak istediğinin altını çizen Celil Sağır, "Biz futbola sokak futbolundan başladık. Belli bir yeteneği ve tekniği sokak futbolunda gördüm. Futbolu bıraktıktan sonra 15 yıldır akademi açıp, çocuklara tecrübeleri aktarmak hayalim vardı. Onun için de bir tesis kurduk. Burada çocuklar modern futbol ile sokak futbolunu iç içe yaşayacaklar. Ayrıca iyi bir birey olup, iletişim ve sosyal becerileri de gelişecek. Yetenekliler de futbolcu olacaklar. Çocukların kaynaşması ve becerilerinin gelişmesi için birçok etkinlik yağacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı da projemize destek verdi. 'Öze Dokunuş' adı altındaki projemiz ile çocuklarımıza katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"SOKAK FUTBOLU VE MODERN FUTBOLU KARMA YAPACAĞIZ"

Çocukların dar alanda yeteneklerini daha iyi göstermeleri için de teknikler kullanacaklarını ifade eden Sağır, "Tesis 4 dönüm üzerine kuruldu. İçince büyük suni çim saha, onun yarısı kadar çim saha ve onun da yarısı kadar kum sahamız var. Çocuklar çim ve kum sahada sokak futbolunu ve dar alan becerilerini kolayca yansıtabilecekler. Çocukların dar alanda fazla topa temas ettikleri zaman yeteneklerini daha fazla gösterirler diye düşünüyorum. Biz de bu yollardan geldik ve bunları tecrübe ettik. Tecrübelerimi yeni nesle aktarma fırsatı buldum. Ben hariç 3 antrenör, 1 de kaleci antrenörü burada görev yapıyor. Haftanın 1 günü de ben özel ve bireysel antrenman yaptıracağım. Hedefimiz futbolcu ve iyi çocuklar yetiştirmek. Akademimizde 4-14 yaş grubu çocuklar eğitim alacaklar. Bu yaş grubundaki çocuklara en az 1 sene futbol eğitimi vereceğiz. Bu 1 yılın sonunda da 1919 FK'ya yarışmacı grup olarak çocuklarımızı aktaracağız. 1919 FK'da Samsun'da kurulmuş amatör futbol kulübüdür ve Celil Sağır Futbol Akademisi bünyesindedir. Akademide yetişen futbolcularımız 1919 FK'da maç tecrübesi kazanacaklar" diye konuştu.

(Erdi Demür/ İHA)

Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı
Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı
Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı
Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Meral Akşener Lütfü Türkkan Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 19:01:31. #1.14#

title