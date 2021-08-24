Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan hayatı ve biyografisi! Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?
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Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan hayatı ve biyografisi! Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Celil Nalçakan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Celil Nalçakan hakkında merak edilenler. Celil Nalçakan hayatı ve biyografisi. Celil Nalçakan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Celil Nalçakan merak konusu oldu. İşte Celil Nalçakan hakkında merak edilen Celil Nalçakan kimdir, Celil Nalçakan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Haziran 1978

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: Sivas

Boy: 1,81 m

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esranur adında bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KARİYERİ

2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.

Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan hayatı ve biyografisi! Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?
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Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan hayatı ve biyografisi! Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli? - Haberler
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