Celil Nalçakan'dan komşusuna tepki: Kapıya bırakacağınıza zile bassaydınız!

Hayvan sevgisiyle bilinen oyuncu Celil Nalçakan köpeği Robin'i şikayet eden komşusuna sitem etti.

Hayvan sevgisiyle bilinen oyuncu Celil Nalçakan köpeği Robin'i şikayet eden komşusuna sitem etti. Komşusunun, gizlice bıraktığı "Lütfen Rodin'i erken (sabah) ve geç (akşam) saatlerinde bahçeye bırakmayın. Etraftaki komşulardan şikayet var" mesajına cevap veren ünlü oyuncu şunları söyledi:

1. Rodin değil, Robin

2.Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız! Bir çayımı içseydiniz.

3. Notunuzun altına isminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız bizi.

4. Bir daha böyle bir şikayet olursa yöneticimize iletiniz. Mektup arkadaşlığı yapmak yerine. Robin'in babası…

Kaynak: Hürriyet