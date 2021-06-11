Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Celil Nalçakan, son dönemde de sahne alıyor. Şarkıcılık hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, özel hayatı hakkında da ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Celiil Nalçakan, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine dahil etmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Oyuncu, "İsabetli oldu, set ortamı her ne kadar korunursa korunalım bir şey olabiliyor. Ben de aşımlı oldum yerinde bir uygulama. İnşallah tez zamanda herkes aşısın olurda bu hastalıktan kurtuluruz" dedi. Nalçakan, rol aldığı dizinin sezon finalini çeker çekmez ilk iş olarak Ayvalık'a annesini görmeye gideceğini de sözlerine ekleyip, "Bir yıldır annemi göremiyordum bu illet sebebiyle. Özledim onları" ifadesini kullandı. Bu sezon müzisyen arkadaşlarıyla sahne çalışması yapacağını da belirten Celil Nalçakan, "Bu sene olacak herhalde Bodrum ve Çeşme'de sahne olacak, geçen sene kadar olmasa da... Müzisyen kardeşlerim de bir yıldır çalışmıyor o yüzden hareket etmek gerek" diye konuşurken, "Kendinizi bir şarkıcı olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Asla hiç öyle bir haddim yok, hiçbir şey bilmesem haddimi bilirim. Bir sürü müzisyen ahbabım var, benimki dertleşme kıvamında dost buluşması gibi. Gelenler 'bu söylerse biz de söyleriz herhalde' deyip birlikte söylüyoruz. Maddi tarafında değilim haddim olmayan şeyleri yapmamaya gayret ettim" yanıtını verdi.

'YOLLARIMIZI AYIRDIK'

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz aşk yaşadığı Merve Zeynep Sezgi ile yollarını ayırdığını da açıklayıp, "Biz epey bir süre evvel duygusal anlamda yolları ayırdık, kıymetli ve özel bir insandır. Arkadaşlığımız baki ama bazen de olmayınca olmuyor" dedi.

Kaynak: Snob Magazin