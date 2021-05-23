Celil kask takmadı, canından oldu
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Celil kask takmadı, canından oldu

Celil kask takmadı, canından oldu
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kasksız sürücü Celil Karadeli (22), yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kasksız sürücü Celil Karadeli (22), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın- İzmir yolu İkizdere Köprüsü yakınlarında meydana geldi.  Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki arkadaşını ziyaretten dönen Celil Karadeli'nin kullandığı 09 UG 266 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Savrulan sürücü Karadeli, başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadeli, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karadeli'nin ölümü üzüntü yaratırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Celil kask takmadı, canından oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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