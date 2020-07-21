Celil Hekimoğlu: "Hakem hatalarıyla play-offlara veda ettik" Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sancaktepe'ye hakem hatalarıyla mağlup olup play-offlara veda ettiklerini söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sancaktepe'ye hakem hatalarıyla mağlup olup play-offlara veda ettiklerini söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Sancaktepe FK ile oynadıkları TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu sezona başlarken belirledikleri hedefi tutturduklarını söyleyen Başkan Celil Hekimoğlu, "Bizim bu sezon 2. Lig'deki ilk yılımızdı. Hedefimiz bu ligi tanımak, lige adapte olmak ve en iyi ihtimalle de play-offlara ulaşma hedefimiz vardı. Bu ölçüde de bir kadro yaptık. Takımımız iyi mücadele edip bizi play-offlara taşıdı. Bu nedenle tüm teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten takdiri hak eden bir mücadele ortaya koydular. Benim gözümde de başarılı bir sezon geçirdiler. Hepsi iyi mücadele sonrası belirlenen hedefe ulaştılar" dedi.

Sancaktepe ile karşında futbolcularının iyi mücadele ettiğini belirten Hekimoğlu, "Karşılaşmaya iyi başladık. Birçok pozisyon bulduk fakat değerlendiremedik. Karşılaşmada birçok pozisyonda lehimize olan taçları bile vermekten aciz olan yardımcı hakem, uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonda orta hakemin bile kararını değiştirip, aleyhimize penaltı çaldırttı. Sonuçta tüm Türkiye'nin de gözleri ile gördüğü hakem hatalarıyla mağlup olup play-offlara veda ettik. Verilen bu karar bizi mağdur etmiştir. Ama biz takımımızdan memnunuz. Önümüzdeki sezon bu ligi tanıyan futbolcu ve daha güçlü bir yapılanma ile şampiyonluğa oynayacağız" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA