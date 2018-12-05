Çeliktürk, Dünya Mühendisler Günü'nü Kutladı

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, bir mesaj yayımlayarak 5 Aralık Dünya Mühendisleri Günü'nü kutladı.

Çeliktürk mesajında, mühendislerin ilk çağlardan itibaren insanlığın karşılaştığı sorunları çözmede önemli rol oynadığını belirtti.

"Mühendis, insanlık için çalışır"

Çeliktürk mesajında mühendisin insanlık için çalıştığını vurgulayarak, "Mühendislik, deneyim ve uygulama yoluyla matematik, geometri ve fen bilimlerine ilişkin edinilen bilgilerin ve kazanılan tecrübenin, dünyanın bize sunduğu malzeme ve enerjilerin insanlığın yararı için ekonomik ve zararsız bir şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmek üzere değerlendirmeler yapılmasını ve bu değerlendirmelerin uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslektir. Bu mesleği icra edene ise mühendis denir. Mühendislik, Matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar, tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik olan yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslekler topluluğudur. Medeniyetlerin kurulduğu yıllardan bu zamana insanlığın karşılaştığı sorunları çözmekte ve geliştirmekte önemli bir rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

Mühendislik mesleğinin alt dallarının da olduğunu hatırlatan Çeliktürk'un mesajında, "Ülkemizde Dünya Mühendisler Günü, 5 Aralık'ta kutlanmaktadır. Ülkemizdeki tüm mühendislerin ve mühendis adaylarının Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarım" denildi. - GAZİANTEP