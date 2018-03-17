Çeliktürk, "Çanakkale Ruhu Sonsuza Dek Yaşayacaktır"

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 103. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çeliktürk mesajında, Çanakkale'nin, vatan ve millet sevgisinin, iman gücünün, azmin ve fedakarlığın, teknolojiyi bozguna uğrattığı yer olduğunu söyledi. Başkan Çeliktürk, "Dünya tarihinin en büyük kahramanlık örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bundan 103 yıl önce Çanakkale'yi yedi düvele 'Geçilmez' yapan ecdadımızın gösterdiği kahramanlık destanı, milletimizin vatanı, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biri haline gelmiştir" dedi.

Tıpkı 103 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölgemizle ilgili emperyalist planların bozguna uğramaya mahkum olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Çeliktürk, "Çanakkale'de emperyalistlerin oyununu bozarak tarihin akışını değiştiren Mehmetçik, bugün de hem yurt içinde, hem de Afrin'de ülkemizle ilgili senaryoları boşa çıkarmak için büyük kahramanlıklara imza atıyor. 103 yıl önce Çanakkale'de destanlaşan o ruh, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Afrin'e düzenlediğimiz Zeytin Dalı harekatında bir kez daha tezahür etmiştir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk ordusu, gittiği yer yere barış ve huzur götürmüştür. Ordumuz, bugün de Suriye'nin terörden temizlenmesi ve huzurun gelmesindeki en önemli güçlerden biri olmuştur" şeklinde konuştu.

Çeliktürk,"Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biri olan Çanakkale Zaferi, Türk milletinin varlığına ve birliğine kast edenlerin hiçbir şartta başarılı olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Birlik ve beraberliğimize kast eden hainler bilmelidir ki, her türlü emperyalist plan ve kirli emeller Çanakkale ruhundan aldığımız güçle yok edilecektir. Atalarımızdan bize miras kalan Çanakkale ruhu sonsuza kadar yaşayacaktır. Çanakkale Geçilmez sözünü canlarını feda ederek tüm dünyaya gösteren ve böylesine büyük bir zaferi milletimize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP