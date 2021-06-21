Çeliktepe K- Park Katlı Otopark'ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeliktepe K- Park Katlı Otopark'ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı

Çeliktepe K- Park Katlı Otopark'ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği Modern Otoparklar projesi kapsamında ilçede bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı.

Çeliktepe Mahallesi'nde 1800 m2 alan üzerine kurulu, 2 katlı, 50 araç kapasiteli K-Park Otoparkı belediye tarafından baştan sona yenilendi. Geçtiğimiz aylarda Gültepe K- Park Katlı Otopark'ı da yenilenerek kapasitesi artırılmıştı.

Yenilenen Çeliktepe K- Park Katlı Otopark'ı düzenlenen bir açılışla vatandaşların hizmetine sunuldu. Programda konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Bölgenin trafik yoğunluğunu düşündüğümüzde, burası rahat ve güvenli bir trafik akışı için büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Burada alandaki asfalt zemini komple yenileyerek epoksi kaplama ile kapladık. Otopark ve yönlendirme çizgileri çizerek parklanma ve araç trafiğinin düzenli hale getirilmesini sağladık. Otoparkımızı akıllı aydınlatmalar ve güvenlik kameralarıyla donatarak modernize ettik. Duvarlar başta olmak üzere idari birimlerde de dahil tüm mekanı komple boyadık. Uzun yıllar bölge halkına hizmet veren ve eskimeye yüz tutmuş burasını yeniden ele alarak adeta sıfır bina gibi tekrar hizmete sunuyoruz. Burası vatandaşlarımıza ilk yarım saat ücretsiz olarak hizmet verecek." dedi.

Açılış programına Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kağıthane Belediyesi yenilenen otoparkların yanı sıra yeni otopark projeleriyle de şehirde trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Hürriyet ve Gültepe mahallelerine toplamda 700 araç kapasiteli; spor, çocuk parkı ve yeşil alanı olan kapalı otoparklar inşa ediliyor. Otoparkların inşası tamamlandığında haftanın belirli günlerinde kapalı pazaryeri olarak da hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Yiğit Şardan Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çeliktepe K- Park Katlı Otopark'ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:15:49. #1.14#

title