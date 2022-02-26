Çelikten Atatürk heykelinin açılışı yapıldı

ALİAĞA, İZMİR (DHA) - METAL sanatçısı ve heykeltıraş Rıdvan Sevim'in paslanmaz çelikten yaptığı ve İzmir'de Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) idari binasına yerleştirilen siyah pelerin ve silindir şapkalı Atatürk heykelinin açılışı törenle yapıldı.

Metal sanatçısı ve heykeltraş Rıdvan Sevim, Atatürk'ün siyah pelerin ve silindir şapkalı fotoğrafını çelikten heykele uyarladı. 190 santimetre boyunda, 1 ton 700 kilo ağırlığındaki heykel, 12 kişilik bir ekiple 6 ayda tamamlandı. Tamamen paslanmaz çelikten yapılan heykel, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi idari binası içine yerleştirildi. Heykelin açılışını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptı.

Ekibiyle beraber heykeli yapan metal sanatçısı Rıdvan Sevim, "Atatürk ile ilgili uzun senelerden beri yapmak istediğim, yorumlamak istediğim bir karakter vardı. Bir dizayn ve modernlik vardı. Doğru bir proje olmalıydı. Çünkü Atatürk'ü yapmak, Atatürk'ü yorumlamak çok kolay bir iş değil. Gelişen ve değişen dünyada Atatürk dediğimizde yenilikçi, özgür, düşüncesi aydın bir eser ortaya koymamız gerekiyordu. Biz de Atatürk'ü bu şekilde yorumlamak istedik. Atatürk'ü farklı teknikte yorumlama arzum hep vardı. İzmir Aliağa Organize Sanayi Yönetim Kurulu'ndan bize gelip, Atatürk ile ilgili duvara bir rölyef çalışması yapmamı istediler. Biz de kendilerine bu heykel projemizden bahsettik. Onlar da bunu görüşüp, kabul etti. Mimar Selma Hanım da bu konuda çok heyecanlıydı. Onun heyecanı bize de yansıdı ve böylelikle bu eseri yapma kararı aldık. Bu eserde paslanmaz çelik kullandık. Çünkü Atatürk'ü başka bir malzemeden yapamazdık. Ömür boyu paslanmamalıydı. İlk günkü tazeliğini yıllar boyu sürdürmeliydi. 3,5 ay tasarım süreci sürdü. Bu tasarım süreci çok daha az sürebilirdi ama konu Atatürk olunca bu böyle oluyor. 6 ay gibi sürede eseri tamamladık" ifadelerini kullandı.