Çelikte tersine gidiyoruz

25.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:06

Türkiye çelik üretiminde küreseldeki büyümenin tersine küçülüyor. Türkiye'de çelik üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 oranında düşüşle 33,7 milyon ton oldu. Dünya ham çelik üretimi ise yüzde 3,4 artışla 1.9 milyar ton seviyesine yükseldi.



En önemli ihracat pazarlarından ABD'de hayata geçirilen ilave gümrük vergisi sonrası ciddi oranda pazar kaybı yaşayan Türk demir-çelik sektörü, Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlüğe koyduğu kotalardan kaynaklı daralma yaşıyor. Türkiye'nin çelik üretimi son iki yıldır globaldeki gelişmelerin aksine küçülüyor.



Türkiye'de çelik üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 oranında düşüşle 33,7 milyon ton oldu. Dünya ham çelik üretimi ise yüzde 3,4 artışla, 1.9 milyar ton seviyesine yükseldi.



Türkiye, sahip olduğu yıllık ortalama 52 milyon ton çelik üretim kapasitesinin 37 milyon tonunu kullandı ve global çelik üretiminde sekizinci, ihracatında ise altıncı sırada yer aldı.



Dünyada arttı, Türkiye'de azaldı



2018 yılında çelik üreticisi 65 ülke, toplam 1.8 milyar ton ham çelik üretimi yaptı. Bunun üçte ikisinden fazlası Asya ülkeleri tarafından üretildi. 2019 yılı verilerine göre dünya ham çelik üretimi ilk 10 ayda yüzde 3.25 artışla 1.5 milyar ton seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonunda ise dünyada ham çelik üretimi, yüzde 3,4 artışla, 1.9 milyar ton seviyesine yükseldi.



Çin, 2019 yılında yüzde 8,3 oranında artışla tek başına, dünya ham çelik üretiminin yüzde 53'üne tekabül eden 996 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirdi. Diğer önemli çelik üreticilerinden Hindistan yüzde 1,8 artışla 111 milyon ton, Japonya ise yüzde 4,8 azalışla 99 milyon ton ham çelik üretti. Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren üretimini en fazla arttıran ülkeler arasında bulunan İran, yılın tamamında yüzde 30 oranında artışla 32 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirerek 10'uncu sırada yer aldı.



Türkiye'de ham çelik üretimi yüzde 9,6 azaldı



En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8'inci sırada yer alan Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2019 yılında iç talepte görülen daralma ve koruma tedbirlerinin küresel çapta oluşturduğu olumsuzluklar sebebiyle, 2018 yılındaki 37.3 milyon tona kıyasla yüzde 9,6 oranında azalışla 33.7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Sıralamada yakınımızda bulunan Brezilya'nın üretimi ise yüzde 9 gerileyerek 32.2 milyon ton oldu.



Türkiye, hali hazırda 150 kadar ülkeye çelik ihracatı gerçekleştiriyor.



Değer kaybetti



2019 yılında çelik ihracatı miktar yönünden 22 milyon ton ile 2018 yılı seviyesini korudu. Değer yönünden ise yüzde 8,8 oranında gerileme ile 16.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında, ithalattaki düşüş yüzde 20 civarında iken, ihracatın yüzde 8,8 oranında azalması, çelik ürünleri dış ticaret dengesine olumlu etki yaptı. Buna göre, 2018 yılında yüzde 138 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2019'da yüzde 156 seviyesine yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA