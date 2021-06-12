Çelikhan Yeşilova Köyü Camii Dualarla İbadete Açıldı

Köylülerin ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan Çelikhan ilçesine bağlı Yeşilova Köyü Camii dualarla ibadete açıldı.

Köylülerin ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan Çelikhan ilçesine bağlı Yeşilova Köyü Camii dualarla ibadete açıldı.

Caminin açılışına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çelikhan Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve Yeşilova Köyü halkı katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyeti köye gelişinde Köy halkı karşıladı.

Caminin açılışında konuşan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin desteği ile yapılan caminin Yeşilova köyümüze hayırlı olasını diliyorum. Yüce Allah bizleri camisiz ve ezansız bırakmasın. Böyle güzel bir eseri maddi ve manevi destekleri ile köyümüze kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

Güzel bir camiyi inşa ederek hizmete sunan Yeşilova Köyü halkına ve hayırseverlere teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar ise, "Böyle güzel bir camiyi inşa ederek köyümüze kazandıran Yeşilova Köyü halkına ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimde 'Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder' demektedir. Allah hayırseverlerimizin sayısını artırsın ve çocuk seslerini de camilerimizden eksik etmesin. Caminin köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen, katkıda bulanan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin"dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua sonrası Yeşilova Köyü Camisinin kurdelesi kesilerek ibadete açıldı.

Kaynak: Habermetre