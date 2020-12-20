Çelikhan'ın sokak ve caddeleri boş kaldı
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Çelikhan'ın sokak ve caddeleri boş kaldı

20.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:28
Çelikhan'ın sokak ve caddeleri boş kaldı

Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çelikhan ilçe genelinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Çelikhan ilçesinde vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Çelikhan ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürdü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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