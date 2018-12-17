Çelikhan İlçesine Yılın İlk Karı Yağdı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçe merkezine yılın ilk karı yağdı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçe merkezine yılın ilk karı yağdı.
Adıyaman ilçeleri arasında en fazla karın yağdığı Çelikhan ilçesine yılın ilk karı merkeze yağdı. Günlerdir yağan yağmurla birlikte ilçenin yüksek kesimlerine bir metreden fazla karın düştü. Yüksek kesimlerde kar yağışı yoğun olurken ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santim oldu.
Vatandaşlar kar yağışına sevinirken yağış aralıklarla devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA