Çelikhan İlçesinde Toprak Fidanla Buluşacak

Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çelikhan ilçesi Pınarbaşı Beldesi sınırlarında 300 bin, Gölbağı ve Bozgedik köylerinde ise 810 bin adet fidan toprakla buluşacak.



Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi ile Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Şevket Tepe yönetiminde gerçekleştirilen 2 proje ile 1 milyon 110 bin fidan toprakla buluşacak.



Çelikhan ilçesi Pınarbaşı beldesinde Çopur Deresi Sel Kontrol Uygulama Projesi kapsamında 5 bin 230 dekar alanda 140 kilometre alt toprak işlemesi (Buror Teras) yapılarak ve 180 bin adet çukur açılarak toprak işlemesi yapıldı. Bu alanlara sedir, karaçam, badem, ceviz ve meşe fidanları olmak üzere toplam 300 bin adet fidan dikimi yapılacak. Pınarbaşı beldesinde bin dekarlık alanda ceviz ve badem fidanları dikelerek gelir getirici tür ağaçlandırması yapılacağı öğrenildi.



Yine Çelikhan ilçesi Gölbağı ve Bozgedik köylerinde Çat Barajı Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Projesi kapsamında 18 bin 110 dekar alanda 235 kilometrelik alt toprak işlemesinde 480 bin adet çukur açılarak toprak işlemesi yapıldı. Bu alanlara sedir, karaçam, badem, ceviz ve meşe fidanları olmak üzere toplam 810 bin adet fidan dikimi yapılacak. Gölbağı köyünde bin dekar alanda ceviz ve badem, Bozgedik köyünde bin dekar alanda ceviz ve badem fidanları dikelerek gelir getirici tür ağaçlandırması yapılacağı ifade edildi. - ADIYAMAN