Çelikhan ilçesinde pazar yerleri denetlendi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine pazar yerleri denetlendi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında tedbirler almaya devam eden Çelikhan Kaymakamlığı ekiplerince Pazar yerlerinde denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde pazarcı esnafları ile vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıldı. Ekiplerin salgınla mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı