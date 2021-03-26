Çelikhan ilçesinde dinamik denetim yapıldı
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Çelikhan ilçesinde dinamik denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çelikhan ilçesinde dinamik denetim yapıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dinamik denetim yapıldı.

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dinamik denetim yapıldı.

Çelikhan Kaymakamlığına bağlı Gıda Denetim ekipleri, Korona Virüs salgını dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan iş yerlerini tek tek gezdi. İş yerlerine giren ekipler burada maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etti. Ekipler aynı zamanda işletmelerde bulunan gıda ürünlerinin kontrollerini de sağladı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Çelikhan ilçesinde dinamik denetim yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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