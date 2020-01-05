Çelikhan ilçesinde bazı okullar tatil edildi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde alınan karar ile bazı okullar kar dolayısıyla tatil edildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde alınan karar ile bazı okullar kar dolayısıyla tatil edildi.
Çelikhan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar dolayısıyla bazı okulların 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.
Bazı köy yollarının kar nedeniyle kapalı olasından dolayı taşıma merkezi olan Cumhuriyet Ortaokuku ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 1 gün ara verildi. - ADIYAMAN