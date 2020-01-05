Çelikhan ilçesinde bazı okullar tatil edildi
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Çelikhan ilçesinde bazı okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde alınan karar ile bazı okullar kar dolayısıyla tatil edildi.

05.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:50
Çelikhan ilçesinde bazı okullar tatil edildi

'ın ilçesinde alınan karar ile bazı okullar kar dolayısıyla tatil edildi.


Çelikhan ilçe tarafından yapılan açıklamada, kar dolayısıyla bazı okulların 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.


Bazı köy yollarının kar nedeniyle kapalı olasından dolayı taşıma merkezi olan Cumhuriyet Ortaokuku ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 1 gün ara verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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