Çelikhan ilçesi doğalgazla buluştu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde doğalgaz kullanımı başladı.

Adıyaman'da, kış mevsiminin en sert geçtiği bölgelerden biri olan Çelikhan ilçesi, yapılan çalışmalar sonucunda doğalgaza kavuştu. İlçeye doğalgazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, evlerine doğalgaz hattı çekerek ısınmalarını, sıcak su ve ocak kullanımlarını karşılamaya başladı. İlçeye doğalgazın gelmesiyle beraber oldukça mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, gazın gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN