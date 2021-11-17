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Çelikhan ilçesi doğalgazla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çelikhan ilçesi doğalgazla buluştu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde doğalgaz kullanımı başladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde doğalgaz kullanımı başladı.

Adıyaman'da, kış mevsiminin en sert geçtiği bölgelerden biri olan Çelikhan ilçesi, yapılan çalışmalar sonucunda doğalgaza kavuştu. İlçeye doğalgazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, evlerine doğalgaz hattı çekerek ısınmalarını, sıcak su ve ocak kullanımlarını karşılamaya başladı. İlçeye doğalgazın gelmesiyle beraber oldukça mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, gazın gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Çelikhan ilçesi doğalgazla buluştu

Çelikhan ilçesi doğalgazla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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