Çelikhan halk eğitim kurslarına yoğun ilgi

01.11.2019 15:12

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde halk eğitim merkezi tarafından bayanlara yönelik açılan mesleki, sosyal-kültürel, el sanatları ve okuma yazma kursları yoğun ilgi görüyor.



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Çelikhan ilçesinde açtığı kurslarla geleceğe etkin ve güçlü bir şekilde hazırlanan Çelikhan Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.



Gerçekleşen ziyarette Yeşim Pekmez'e Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, Müdür Yardımcısı Canan Aytekin, Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, Çelikhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özyol ve müdür yardımcıları eşlik etti.



Çelikhan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar yoğun ilgi görürken, özellikle açılan kurslar sayesinde kadınlar hem zamanını değerlendiriyor, hem de sosyal hayatlarına ayrı bir renk katarak meslek sahibi oluyorlar.



Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, beraberindeki heyetle birlikte Çelikhan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kuaförlük, el sanatları ve diğer kursları gezerek, kursiyerlerle sohbet edip, çeşitli alanlarda yaptıkları el emeği göz nuru eserleri inceledi, yapılan çalışmalar ve açılan kurslar hakkında bilgi aldı.



Çelikhan Halk Eğitim Merkezindeki incelemelerinin ardından Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, Yeşiltepe Köyüne geçerek, Yeşiltepe İlkokulu bünyesinde daha önce bayanlara yönelik açılan okuma yazma kurslarını ziyaret edip, okulun öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.



Okuma yazma kurslarındaki bayanlarla bir süre sohbet ederek yakın ilgi gösteren Pekmez, "Halk eğitim merkezimizce açılan kurslar sayesinde kurslara katılan orta ve ileri yaşlı bayanlarımız okuma-yazma öğrenerek bizlere öğrenmenin yaşının olmadığını ortaya koyuyorlar. Açılan okuma yazma kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlarımızı tebrik ediyor kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.



Pekmez, Çelikhan ilçe ziyaretinin son bölümünde Yeşiltepe İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Burada okulun bazı sınıflarını gezerek öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirip yakın ilgi gösterdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA