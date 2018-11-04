Çelikhan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çelikhan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çelikhan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Palanlı Köyü yakınlarında Müslüm Taşçı yönetimindeki 38 PP 493 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Koçak'ın kullandığı 63 EN 142 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mehmet Tilki ve Ramazan Ekiz yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

- Adıyaman

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