Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
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Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde soğuk hava ve rüzgar nedeniyle taşımalı eğitim verilen okullar bir gün süreyle tatil edildi.

10.02.2020 00:09 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:09
Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

ADIYAMAN'ın ilçesinde soğuk hava ve rüzgar nedeniyle taşımalı eğitim verilen okullar bir gün süreyle tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, etkisini sürdüren rüzgar ve soğuk hava nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü taşıma merkezi ve köy okullarınde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. 


Kaynak: DHA
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