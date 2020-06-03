Çelikhan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
03.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:22
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çelikhan-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.Sadık Uluca yönetimindeki 27 BIV 97 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Sadık Uluca ile otomobilde bulunan Aydın Uluca, Derya Uluca ve Yıldız Aslan, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA