Çelikhan'da okullar tatil edildi
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Çelikhan'da okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı soğuklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

09.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:38
Çelikhan'da okullar tatil edildi

'ın ilçesinde aşırı soğuklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.


Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü Çelikhan ilçesinde hava şartları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla ilçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, 10 Şubat Pazartesi Günü taşıma merkezi ve köy okullarının tatil edildiğini duyurdu.


Çelikhan ilçesinde bulunan taşıma merkezi ve köy okulları 10 Şubat Pazartesi Günü tatil edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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