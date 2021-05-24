Çelikhan'da kenevir bitkisi ele geçirildi
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Çelikhan'da kenevir bitkisi ele geçirildi

Çelikhan'da kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde polis ekipleri 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde polis ekipleri 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2 farklı alanda uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi aldı. Polis ekipleri alanlarda yaptıkları arama ve taramada 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkisine polis ekipleri el koyarken olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çelikhan'da kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
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