Çelikhan'da kar yağışı başladı
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Çelikhan'da kar yağışı başladı

25.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:41
Çelikhan'da kar yağışı başladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

Çelikhan'da iki gündür devam eden yağmur, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Güne karla uyanan vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde vatandaşların sıkıntı çekmemesi için kar temizleme çalışması yaptı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken yüksek kesimlerde daha fazla yağdığı görüldü. - ADIYAMAN

Çelikhan'da kar yağışı başladı
Çelikhan'da kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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