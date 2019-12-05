Çelikhan'da kar yağışı başladı
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Çelikhan'da kar yağışı başladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine kar yağışı başladı.

05.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:30
Çelikhan'da kar yağışı başladı

'ın ilçesine kar yağışı başladı.


Çelikhan'da etkili olan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Adıyaman - arasında ulaşımın sağlandığı Subatan geçidinde kar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Beyaza bürünen Çelikhan'da vatandaşlar kar yağışı sevinci yaşarken, hava sıcaklığı da düştü. Aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla ulaşımda herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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